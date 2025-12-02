Confcooperative Romagna-Estense Villani nuovo direttore
E’ entrato in carica ieri come direttore di Confcooperative Romagna-Estemnse Ruggero Villani. Ferrarese, sposato con due figli, Villani subentra ad Andrea Pazzi, giunto al termine del proprio mandato. Ruggero Villani, laureato in Economia della Cooperazione con Stefano Zamagni, ha lavorato nell’area ricerca e sviluppo di Aiccon, l’Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non-profit dell’Università di Bologna, per diversi anni ha presieduto una cooperativa e nel 2011 è entrato in Confcooperative Ferrara, prima come responsabile dei settori e poi come direttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
