Confcommercio incontra il questore | Faremo la nostra parte per la sicurezza

Il tema della sicurezza al centro del primo incontro tra Confcommercio e il nuovo questore, Ivo Morelli. Un confronto diretto sulle esigenze del territorio, anche alla luce della recente ondata di furti e spaccate ai danni di negozi e locali delle ultime settimane. Tra i temi affrontati, "i protocolli per la sicurezza sottoscritti a livello nazionale e territoriale, da quello con Federpreziosi relativo alla videosorveglianza integrata a quelli con Silb e Fipe". Altro nodo cruciale è quello della " prevenzione dei reati, emerso con forza nel corso del colloquio, quale risultato di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni delle imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio incontra il questore: "Faremo la nostra parte per la sicurezza"

