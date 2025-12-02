Confcommercio incontra il questore | Faremo la nostra parte per la sicurezza

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della sicurezza al centro del primo incontro tra Confcommercio e il nuovo questore, Ivo Morelli. Un confronto diretto sulle esigenze del territorio, anche alla luce della recente ondata di furti e spaccate ai danni di negozi e locali delle ultime settimane. Tra i temi affrontati, "i protocolli per la sicurezza sottoscritti a livello nazionale e territoriale, da quello con Federpreziosi relativo alla videosorveglianza integrata a quelli con Silb e Fipe". Altro nodo cruciale è quello della " prevenzione dei reati, emerso con forza nel corso del colloquio, quale risultato di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni delle imprese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

confcommercio incontra il questore faremo la nostra parte per la sicurezza

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio incontra il questore: "Faremo la nostra parte per la sicurezza"

News recenti che potrebbero piacerti

confcommercio incontra questore faremoConfcommercio incontra il questore: "Faremo la nostra parte per la sicurezza" - Il tema della sicurezza al centro del primo incontro tra Confcommercio e il nuovo questore, Ivo Morelli. Da msn.com

Confcommercio incontra il questore: "Sicurezza prioritaria per le imprese" - I vertici dell'associazione di categoria hanno incontrato Salvatore Barilaro: "Da parte nostra piena disponibilità e sostegno per contrastare l'illegalità" Pisa, 24 ottobre 2025 – “Le imprese ci ... Riporta lanazione.it

Confcommercio incontra il sindaco per sostegno e sicurezza - Pisa, 30 ottobre 2025 – Si è tenuto ieri mattina un proficuo incontro tra il direttivo Pisa Centro di Confcommercio e l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Pisa, Michele Conti, e ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Incontra Questore Faremo