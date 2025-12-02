Confartigianato e Coldiretti consegnano la tradizionale statuina del Presepe 2025 alla Diocesi di Jesi

Come ormai da tradizione, anche quest’anno Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato alla Diocesi di Jesi la statuina del Presepe 2025, simbolo della maestria artigiana e agricola, della qualità del Made in Italy e dei valori incarnati dal mondo delle imprese del territorio.Questa mattina, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

