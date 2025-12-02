Conegliano ha travolto Dresda con un perentorio 3-0 (25-12; 25-17; 25-17) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile: dopo il soffertissimo successo casalingo di settimana scorsa contro lo Zeren Spor Ankara (affermazione al tie-break, rimontando da 11-15 e annullano cinque match-point complessivi), le Campionesse d’Europa hanno avuto vita facile sul campo della poco quotata formazione tedesca e hanno chiuso i conti in un’ora di gioco. Le Pantere hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno distanziato rapidamente le avversarie, facendo leva su un tasso agonistico decisamente superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano travolge Dresda a domicilio: Zhu Ting strabiliante in Champions League, ora il Mondiale