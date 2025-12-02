Condannato in via definitiva per una gambizzazione ma Andrea Romano lo scagiona

È stato condannato con sentenza irrevocabile, insieme ad altri due imputati, per una gambizzazione avvenuta il 31 maggio 2016 in via Benvenuto Cellini, rione Sant'Elia di Brindisi. Davanti alla corte d'appello di Catanzaro (prima sezione penale, presidente: Giancarlo Bianchi) è in corso il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

