Jafar Panahi, il regista iraniano vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes grazie al film Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran. Il regime considera il suo lavoro e la sua produzione cinematografica « attività di propaganda» contro il Paese. Mostafa Nili, avvocato di Panahi, ha rivelato all’agenzia di stampa Agence France-Presse che la pena prevede anche il divieto di espatrio per due anni e quello di unirsi a gruppi politici o di attività sociali. Attualmente il cineasta si trova all’estero; non era dunque presente all’udienza della condanna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Condannato in absentia a un anno di carcere il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes