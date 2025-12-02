Condannato in absentia a un anno di carcere il regista iraniano Jafar Panahi vincitore della Palma d’oro a Cannes

Metropolitanmagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jafar Panahi, il regista iraniano vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes grazie al film Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran. Il regime considera il suo lavoro e la sua produzione cinematografica « attività di propaganda» contro il Paese. Mostafa Nili, avvocato di Panahi, ha rivelato all’agenzia di stampa Agence France-Presse che la pena prevede anche il divieto di espatrio per due anni e quello di unirsi a gruppi politici o di attività sociali. Attualmente il cineasta si trova all’estero; non era dunque presente all’udienza della condanna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

condannato in absentia a un anno di carcere il regista iraniano jafar panahi vincitore della palma d8217oro a cannes

© Metropolitanmagazine.it - Condannato in absentia a un anno di carcere il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes

Scopri altri approfondimenti

condannato absentia anno carcereJafar Panahi condannato ad un anno di carcere in absentia - Il regista di Un semplice incidente condannato in absentia dal governo iraniano poco dopo la vittoria ai Gotham Awards a New York ... Segnala sentieriselvaggi.it

condannato absentia anno carcereCondannato in absentia a un anno di carcere il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes - Jafar Panahi, il regista iraniano vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes grazie al film Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran. msn.com scrive

condannato absentia anno carcereIl regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Condannato Absentia Anno Carcere