Condannati Lali Riko e Feri i ladri della collina di Torino | 64 furti in casa e vacanze di lusso dopo aver rubato

Sei anni e un mese di carcere per Lali, cinque anni e cinque mesi per Feri, cinque anni e quattro mesi per Riko, un anno e due mesi per una delle loro complici. È terminato con quattro condanne a queste pene oggi, 2 dicembre, il processo di primo grado a una banda di presunti ladri di origini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

