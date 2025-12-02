Concorsi Sanitaservice approvati i nuovi avvisi pubblici | via alle selezioni per 28 nuove assunzioni
Nella giornata di oggi, 2 dicembre 2025, Sanitaservice, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e del successivo assenso da parte del Socio Unico, ha formalmente approvato i nuovi avvisi pubblici e indetto le relative procedure selettive.Un passaggio significativo che si inserisce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Decaduti in Asl Taranto sia il Direttore Sanitario, Sante Minerba, che il Direttore Amministrativo, Vito Santoro (chissà che non rientri in Sanitaservice). - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi Sanitaservice, approvati i nuovi avvisi pubblici: via alle selezioni per 28 nuove assunzioni - Tre gli avvisi pubblici per l'assunzione di 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori di emergenza/urgenza e 3 autisti di ambulanza ... foggiatoday.it scrive