Concorsi docenti PNRR3 prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno

Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. In attesa della comunicazione del voto minimo, qualche chiarimento sulla prova orale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.scuolainforma.news/concorsi-scuola-nel-caos-i-docenti-precari-chiedono-stabilizzazione-immediata-dalle-gps/ - facebook.com Vai su Facebook

Fascicolo digitale docenti, entro dicembre saranno online i titoli dichiarati nei concorsi dal 2020 al 2025. PRIMO STEP Vai su X

Concorsi docenti PNRR3: quando iniziano le prove orali? - Le prove scritte si svolgeranno il 27 novembre e dicembre. Lo riporta informazionescuola.it

Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria e poi dal 1° al 5 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno le ... Come scrive orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3 infanzia e primaria: “Ci faranno vedere la prova scritta svolta? Quando si conoscerà voto minimo per l’orale?” - Si svolgeranno infatti da domani 1° dicembre fino a venerdì 5, in base ai turni ... orizzontescuola.it scrive

Prova scritta del concorso PNRR3, esplode il caso: quesiti errati e candidati nel caos - La prova scritta del concorso PNRR3 doveva essere uno dei passaggi più lineari del nuovo reclutamento scuola. Segnala alphabetcity.it

Concorso docenti, errori nei quesiti delle prove? Tre segnalazioni, una docente: “Quella domanda mi ha disorientata” - Le prove scritte del concorso docenti Pnrr 3, secondo quanto stabilito da un avviso del 5 novembre del Mim, per quanto riguarda infanzia e primaria, si sono tenute il 27 novembre. Segnala tecnicadellascuola.it

Prova scritta del concorso per Docenti PNRR 3: ecco le istruzioni per i candidati e il video tutorial del MIM - Rendiamo disponibili le istruzioni per i candidati che devono svolgere la prova scritta del concorso PNRR 3 per docenti e il video tutorial pubblicati dal Ministero dell'istruzione, con tutte le indic ... Come scrive ticonsiglio.com