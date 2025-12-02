Concerto Natale con l’Africa
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.30 al Teatro Excelsior di Mortise in Via Madonna della Salute 7, Medici Con L’Africa Cuamm presenta il Concerto “Natale con l’Africa”. La musica della Filarmonica di Padova Youth Orchestra, diretta dal Maestro Giancarlo Blando, si unisce alla solidarietà per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
. #quistello #comunediquistello #immacolata #concerto #arpa #natale #nataleaquistello - facebook.com Vai su Facebook
Concerto "Natale con l’Africa" - 30 al Teatro Excelsior di Mortise in Via Madonna della Salute 7, Medici Con L’Africa Cuamm presenta il Concerto “Natale con l’Africa”. padovaoggi.it scrive
Il concerto di Natale del Coro Amici della Nave, ex detenuti e volontari di San Vittore, a favore di Medici con l’Africa Cuamm - Il coro riunisce persone con un passato di detenzione o tuttora sottoposte a misure alternative e impegnate in un percorso di rein ... Lo riporta milano.corriere.it