Concerto di Natale alla chiesa di San Nicola

Pisatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’è ormai tradizione l’Associazione Culturale Dannunziana e l’Associazione Coro Polifonico San Nicola, con il patrocinio del Comune di Pisa, organizzano il concerto di Natale, che si terrà nella Chiesa di San Nicola, via Santa Maria, lunedì 8 dicembre alle 16.Il concerto è dedicato alla ONG. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

