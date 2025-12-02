Concerto di Capodanno a Pistoia | al Manzoni omaggio a Morricone
PISTOIA – Il Concerto di Capodanno a Pistoia aprirà la sera del 31 dicembre con uno spettacolo dedicato alle musiche di Ennio Morricone, in programma alle 21.30 al Teatro Manzoni. L’evento, dal titolo Alla scoperta di Morricone, vedrà sul palco l’ Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, insieme a solisti e ospiti di rilievo della scena musicale italiana ed europea. L’appuntamento fa parte del cartellone di Pistoia Città del Natale 2025, promosso dal Comune di Pistoia e sostenuto da numerose realtà locali. L’obiettivo è valorizzare la tradizione culturale cittadina con uno degli eventi musicali più attesi del periodo festivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
