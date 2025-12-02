Concerti della domenica | il duo Vittoria Magnarello e Filippo Bittasi
Tornano gli appuntamenti della rassegna “Concerti della Domenica” con una mattinata dedicata al canto e alla voce. Domenica 7 dicembre, sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri, si esibirà infatti la giovane Vittoria Magnarello, soprano affermato, riconosciuto per la sua versatilità ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna. Dal 5 ottobre al 21 dicembre tornano i Concerti della Domenica, alla Sala Corelli del Teatro Alighieri - L’edizione 2025 della rassegna è stata presentata quest'oggi dal Presidente ... Riporta ravennanotizie.it