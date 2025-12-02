Con Supergirl il DC Universe fa di nuovo centro | ecco le prime reazioni alle proiezioni di prova
In queste ultime settimane si starebbero svolgendo le prime proiezioni di prova del secondo film del DCU che arriverà nelle sale la prossima estate, scopriamo qual è il sentimento che accomuna le reazioni Mancano ancora parecchi mesi all'uscita di Supergirl nelle sale, ma in queste settimane si stanno svolgendo le proiezioni di prova e le prime reazioni dei partecipanti sarebbero trapelate online. Le proiezioni di prova sono fondamentali per uno studio cinematografico per valutare gli aspetti positivi e negativi di un film in uscita. Tuttavia, al giorno d'oggi, è inevitabile che almeno uno o più partecipanti si rechino direttamente sui social media per condividere spoiler e reazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
