Con lui ho fatto l’amore a San Pietro Belve la super vip confessa | Francesca Fagnani spiazzata

La quinta puntata di Belve, in onda martedì 2 dicembre su Rai 2, ha portato al centro della scena un’intervista destinata a far discutere. Francesca Fagnani ha accolto in studio l’ospite famosissima, protagonista di un racconto fitto di ricordi, rivelazioni e passaggi della sua vita mai affrontati con tanta franchezza. L’attrice, tra le più iconiche del cinema italiano, ha aperto una finestra generosa sul proprio passato, alternando confessioni intime a momenti di leggerezza, sempre con la sincerità che l’ha resa una figura amata dal pubblico. La conversazione è partita inevitabilmente da uno dei capitoli più complessi e famosi della sua vita privata: la relazione con Gino Paoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

