Prima di lei, tanto per fare dei nomi, sono passati Daniel Craig ed Ewan McGregor che poi hanno sfondato nel mondo della recitazione. Ma la Guildhall School of Music and Drama di Londra è stata anche il trampolino di lancio per un pianista di fama mondiale come Paul Lewis, oppure per il direttore d’orchestra Thomas Adès che è passato anche dalla Scala. E ora potrebbe diventarlo per la pianista Barbara Lin, che frequenta la quinta del liceo musicale Cicognini - Rodari di Prato, fresca di ammissione al corso di pianoforte classico della prestigiosa Guildhall School. Barbara non se lo aspettava: il responso in suo favore, che è di pochi giorni fa, l’ha colta di sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con la musica nel cuore. Barbara Lin vola a Londra per la prestigiosa Guildhall