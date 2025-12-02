Con la cessione di Repubblica il quotidiano rischierebbe di perdere definitivamente la sua identità e la sua credibilità Parla il giornalista Giovanni Valentini

Giovanni Valentini (ex direttore dell'Europeo e dell'Espresso e già vicedirettore di Repubblica, autore della rubrica 'Il Sabato del Villaggio' sul Fatto Quotidiano), in queste ore si fa un gran parlare di una possibile cessione di Repubblica al gruppo greco della famiglia di Theodore Kyriakou. Questa notizia come la fa sentire? "Provo grande amarezza e tristezza. Quando scrissi nove anni fa il mio saggio 'La Repubblica tradita' (PaperFirst, 2016) fui accusato, da qualcuno in malafede, di aver voltato le spalle a quel giornale. Ma avevo cominciato a lavorare con Eugenio Scalfari, al quale resto tuttora legato sentimentalmente, nell'ottobre del 1975 e ho partecipato alla fondazione di Repubblica, di cui conservo ancora tutti i 'numeri zero'.

