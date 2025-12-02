Con Giorgia Meloni la politica entra nella top ten dei post più popolari sui social

Secoloditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta c’è anche un politico nella top 10 dei post più popolari che hanno coinvolto gli italiani ottenendo un alto numero di interazioni. E ovviamente il politico in questione è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra i primi dieci posti nella classifica di Instagram e tra i più apprezzati su Facebook. Questo è l’esito del report realizzato da “ DeRev” società di strategia digitale, comunicazione e marketing online, fotografa l’anno degli italiani sui social. Su Instagram, la leader di Fratelli d’Italia è sul podio in terza posizione con un post in cui fa gli auguri di buon compleanno al premier indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

con giorgia meloni la politica entra nella top ten dei post pi249 popolari sui social

© Secoloditalia.it - Con Giorgia Meloni la politica entra nella top ten dei post più popolari sui social

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giorgia meloni politica entraL'era del politainment. Nella top10 degli influencer esce Chiara Ferragni entra Giorgia Meloni - Il post di auguri a Narendra Modi porta la premier nella classifica dei contenuti più virali dell’anno, secondo il report di DeRev. huffingtonpost.it scrive

Meloni entra in campagna elettorale sul referendum: “Se volete migliorare la giustizia votate Sì” - L'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea nazionale di Noi moderati è stata l'occasione per la presidente del Consiglio di rivendicare due riforme ... Scrive fanpage.it

giorgia meloni politica entraDallo Scudo Crociato alla Fiamma: chi sono Ciocchetti e gli ex Dc ‘risorti’ grazie a Giorgia Meloni - Nel Lazio a guidare la trasmigrazione, dopo aver navigato per tre decenni nelle acque della politic ... Da fanpage.it

giorgia meloni politica entraMeloni – Schlein, il confronto non c’è stato ma ha una vincitrice - Ma non siamo nemmeno come molti altri paesi europei, dove sono una prassi difficile da aggirare ... Secondo repubblica.it

giorgia meloni politica entraMeloni difende il premierato e divide il campo largo - Giorgia Meloni difende il premierato: serve a "restituire il potere ai cittadini" e ad assicurare "stabilità" ad ogni governo, altro che "pieni poteri", rivendica davanti alla platea di Noi Moderati. Segnala ansa.it

giorgia meloni politica entraMeloni, con stabilità politica l'economia mantiene rotta chiara - "Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato l'Italia ha saputo affrontare anni complessi senza fermarsi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Politica Entra