Con Giorgia Meloni la politica entra nella top ten dei post più popolari sui social
Per la prima volta c’è anche un politico nella top 10 dei post più popolari che hanno coinvolto gli italiani ottenendo un alto numero di interazioni. E ovviamente il politico in questione è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra i primi dieci posti nella classifica di Instagram e tra i più apprezzati su Facebook. Questo è l’esito del report realizzato da “ DeRev” società di strategia digitale, comunicazione e marketing online, fotografa l’anno degli italiani sui social. Su Instagram, la leader di Fratelli d’Italia è sul podio in terza posizione con un post in cui fa gli auguri di buon compleanno al premier indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
