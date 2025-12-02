con cinevasioniedu i film escono dalle sale

‘Non sono una signora’, cantava Loredana Bertè in un grande successo in cui rivendicava il diritto di non lasciare agli altri il privilegio di collocarla nella società. Ispirandosi alle parole di una canzone diventata un manifesto di libertà arriva la terza edizione di ‘Cinevasioni.edu’, il festival cinematografico realizzato dall’associazione Corso Doc con il patrocinio del Comune e del ministero. Diretta da Piero Di Domenico, da domani a lunedì 8, allo Spazio bianco del Dumbo, la rassegna propone una vera immersione in diverse forme artistiche: ci saranno proiezioni, incontri, talk, masterclass, laboratori, esposizioni, performance, live painting e momenti musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

