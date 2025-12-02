Comunicato Stampa | 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d' Italia 2026 del Gambero Rosso
In occasione della presentazione a Roma della I vertici dell'azienda esprimono grande orgoglio e soddisfazione, in particolare per il premio speciale I premi sono stati ritirati da “Questi Award sugellano, ancora una volta, l'impegno e la costanza che ogni giorno destiniamo alla ricerca e alla qualità in ogni sua forma. Ed è per noi molto significativo aver conseguito i tre macinini sia su un prodotto tradizionale come l'Antica Miscela del 1963, sia sulla linea “Sapiente”, che rappresenta per Kimbo l'innovazione in ambito di specialty coffee. A suggellare il tutto, l'Award Torrefazione Gourmet, che celebra la nostra attitudine a sperimentare e osare, anche associando la nostra tazzina al cibo, aprendo per il caffè nuovi scenari nel foodservice”, ha dichiarato Massimiliano Scala. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Comunicato stampa N. 1318 - 1 dicembre 2025 - Migrazione al Cloud dei Sistemi Informativi Comunali
COMUNICATO STAMPA SANITÀ: ARAN, FIRMATO IL CCNL 2022-2024 PER 137MILA DIRIGENTI MEDICI E SANITARI Aumenti medi di 491 euro al mese e 6.500 euro di arretrati, no di Cgil Medici e Fassid Naddeo: "Firma in tempi record, strada aperta per
Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CONCLUDE UNA VENDITA DA 7,8 MILIONI DI EURO SUL LAGO DI GARDA - Italy Sotheby's International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, annuncia l'ultima importante trattativa conclusa sul Lago di Garda per un valore di 7,8 milioni di euro.