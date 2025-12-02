Comunali la partita si gioca sul filo Nel sondaggio coalizioni in equilibrio Chi è avanti tra le figure in campo

di Lucia Bigozzi arezzo Lucia Tanti la più conosciuta dagli aretini, Vincenzo Ceccarelli e Stefano Tenti i papabili in pole alla voce "fiducia", segue a distanza Marco Donati. In sintesi la fotografia della battaglia per le comunali ai nastri di partenza. Battaglia tra gli schieramenti che il sondaggio dell’Istituto demoscopico diretto da Antonio Noto, mette sotto la lente nel rush finale per la scelta del candidato sindaco. Dead line a metà gennaio, secondo la tabella di marcia già impostata da centrodestra e centrosinistra. Il test, ideato da Stefano Tenti, è il primo passaggio che serve a capire l’orientamento del campione, una platea larga: mille aretini (maggiorenni) intervistati nella seconda metà di novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunali, la partita si gioca sul filo. Nel sondaggio coalizioni in equilibrio. Chi è avanti tra le figure in campo

