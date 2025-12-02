compro auto non marcianti

Il servizio è oggi una delle soluzioni più richieste da chi possiede un veicolo fermo, guasto o non più funzionante. Quando un’auto smette di marciare, spesso le cause sono costose da riparare: rotture meccaniche importanti, problemi elettronici, motore fuso, cambio danneggiato o semplicemente l’usura del tempo. In questi casi, investire nella riparazione può essere poco conveniente, e affidarsi a un servizio specializzato nella valutazione e acquisto di auto non marcianti rappresenta una scelta intelligente e vantaggiosa. Il mercato dell’usato ha visto negli ultimi anni una crescente richiesta di servizi come compro auto non funzionanti, acquisto auto incidentate, compro auto con motore rotto e ritiro auto da rottamare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

