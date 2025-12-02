Completati 25 chilometri di condotte idriche lungo la nuova tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova
Un’infrastruttura ferroviaria che porta con sé anche acqua per l’agricoltura. In Sicilia, lungo la tratta appena inaugurata della Bicocca-Catenanuova dell’Alta Capacità ferroviaria Palermo-Catania, è stato completato un intervento collaterale che racconta un modello virtuoso di sviluppo integrato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
