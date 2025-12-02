Compleanno Toldo il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 54 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Toldo, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 54 anni dell’ex estremo difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Francesco Toldo. Lo storico portiere nerazzurro compie oggi 54 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Buon compleanno Toldo??? — Inter?? (@Inter) December 2, 2025 Su inter.it si legge: « Carisma, talento e determinazione. Francesco Toldo compie oggi 54 anni. Arrivato all’Inter nell’estate del 2001, Toldo ha difeso la porta interista in 233 partite ufficiali, distinguendosi per personalità e interventi che ancora oggi vivono nella memoria collettiva dei tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

