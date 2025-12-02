Compleanno Darmian il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 36 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Darmian, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 36 anni del difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter  festeggia il compleanno di  Matteo Darmian. Il difensore italiano, jolly della formazione di Chivu in quanto in grado di agire sia come braccetto della difesa a 3 sia come esterno di centrocampo, compie oggi 36 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Tanti auguri Darmian!??? — Inter?? (@Inter) December 1, 2025 Su inter.it si legge: « Buon compleanno a Matteo Darmian! Oggi il difensore nerazzurro compie 36 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

