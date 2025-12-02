Compagnia di polizze fallita completato l' invio dei moduli per i rimborsi | occhio ai termini per non perdere i soldi

Novità per i risparmiatori parmigiani coinvolti nella vicenda di FWU Life Insurance Lux, la compagnia lussemburghese in liquidazione.Nei giorni scorsi, sul sito ufficiale della procedura (fwulifelux.com), è stato annunciato che è stato completato l’invio dei moduli di insinuazione al passivo ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

