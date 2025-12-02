Como incendio in un condominio | evacuate 17 famiglie soccorsa una donna bloccata in casa
Como, 2 dicembre 2025 – Diciassette famiglie sono state evacuate questa mattina attorno alle 10.30 da un condominio di via Milano, a Como, in seguito a un incendio che ha semidistrutto un appartamento. La strada - una di quelle a più alta percorrenza del capoluogo lariano - è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario all'espletamento dell'intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche s occorso una donna rimasta bloccata all'interno dell'alloggio sovrastante i locali da cui si è sviluppato l'incendio. Non si segnalano feriti. Indagine in corso per chiarire le cause del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
