Commercialisti la vera arma contro la violenza economica è l’indipendenza economica
Dal diritto al lavoro alla libertà personale: la sfida dell’autonomia femminile al centro del focus promosso dall’Odcec di Napoli Nord con Matacena, Musto, Bove, D’Angiolella, Ciaramella, Biondi e Sanzo. AVERSA – “L’indipendenza economica è un elemento essenziale per contrastare la violenza, soprattutto quella economica, spesso invisibile ma profondamente limitante. Serve diffondere tra i giovani una cultura di legalità e rispetto, e offrire alle donne strumenti giuridici, competenze e opportunità di lavoro che garantiscano autodeterminazione. In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il messaggio è chiaro: il benessere professionale è una forma concreta di tutela, perché l’indipendenza economica non è un privilegio, ma un diritto”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
