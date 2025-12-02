Commento al Vangelo di oggi 2 dicembre 2025 | Lc 10,21-24
Meditiamo il Vangelo del 2 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.». Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,21-24 In quella stessa ora. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Commento al Vangelo del 02 Dicembre - facebook.com Vai su Facebook
La lettura e il commento del Vangelo del giorno con don Luca Trovato, Parroco S. Ambrogio e S. Giuseppe Cottolengo - Roma Rivedi su play2000.it/detail/8 @dibuonmattino #TV2000 #21novembre @NuoviOrizzonti Vai su X
Commento al Vangelo di oggi 1° dicembre 2025: Mt 8,5-11 - Meditiamo il Vangelo del 1° dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Segnala lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 28 novembre 2025: Lc 21,29-33 - Meditiamo il Vangelo del 28 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it