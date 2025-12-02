Meditiamo il Vangelo del 2 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.». Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,21-24 In quella stessa ora. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 2 dicembre 2025: Lc 10,21-24