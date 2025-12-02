Come Tinder ma per il calciomercato Oggi i giocatori si comprano così
TransferRoom, piattaforma creata nel 2017 dal pioniere degli algoritmi Jonas Ankersen, permette uno "speed date" per far quadrare domanda e offerta. In Serie A la usano sette squadre. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Calciomercato.it - facebook.com Vai su Facebook
Come Tinder, ma per il calciomercato. Oggi i giocatori si comprano così - TransferRoom, piattaforma creata nel 2017 dal pioniere degli algoritmi Jonas Ankersen, permette uno "speed date" per far quadrare domanda e offerta. Scrive msn.com