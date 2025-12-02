Come sta Gilmour dopo l'operazione per guarire dalla pubalgia | condizioni e tempi di recupero

Il calciatore scozzese del Napoli ha condiviso sui social una foto nella quale si mostra "contento" per l'intervento che lo aiuta a lasciare alle spalle il problema muscolare. Per Conte è l'ennesima assenza pesante in un periodo delicato della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

