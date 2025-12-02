Come sta cambiando la geografia del commercio globale di Gnl
La mappa del commercio globale di gas naturale liquefatto (Gnl) è in fase di ridefinizione. L’Australia (e prima ancora i produttori del Sud-est asiatico come Indonesia e Malesia) ha dominato per decenni i flussi marittimi che alimentavano la domanda asiatica di gas; oggi, stanno giungendo nuovi volumi dall’espansione del North Field in Qatar e dai terminali statunitensi, mentre la domanda nel Sud-est asiatico sta accelerando in modo disomogeneo, generando un’alterazione dell’equilibrio. Nel panorama del Gnl, il Sud-est asiatico si sta trasformando da attore periferico a fulcro strategico. Domanda, infrastrutture e strategia nel Sud-Est asiatico Il Sud-est asiatico si conferma come una delle regioni più dinamiche a livello globale per la crescita della domanda di energia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
