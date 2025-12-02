Come Nicola Pietrangeli ha inventato il tennis italiano

Se guardiamo adesso un match di tennis di 70 anni fa ci sembra un altro sport, sembrano quasi dei pallettari. Eppure il Principe della Racchetta (la madre apparteneva alla piccola nobilità russa) faceva proprio quello sport: con racchette lignee pesanti 400g, con corde in budello, un piatto piccolo e scarsa flessibilità. Eppure Nicola Pietrangeli ha giocato il tennis con una eleganza fuori dal comune, una eleganza che raggiungeva la raffinatezza. Un fondocampista abile sottorete con un colpo di polso che in Italia non aveva eguali (forse Beppe Merlo) in Italia e nel mondo del tennis dilettantistico e professionistico (all’epoca erano due categorie parallele ma egualmente valenti). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Come Nicola Pietrangeli ha inventato il tennis italiano

