Come Mahmood e Willy Chavarria hanno evocato tradizione e famiglia in un look dei Fashion Awards
Quando Mahmood si unisce alla chiamata, è in una camera d'albergo a Londra mentre si prepara ai Fashion Awards – la sua prima volta alla grande serata. «Siamo super in ritardo», dice, quasi ridendo dell'intera situazione. Capelli e trucco sono in ritardo, le prove degli abiti sono ancora in corso e lui sta cercando di incastrare questa chiamata prima che tutto cominci. Anche nella frenesia, sembra tranquillo. «Sono super felice», dice. «Amo la città e amo indossare Willy Chavarria in città diverse perché l'atmosfera è sempre diversa». Diego Bendezu Willy Chavarria è uno stilista di New York noto per il suo taglio impeccabile, le silhouette oversize e le sfilate dal forte impatto emotivo.
