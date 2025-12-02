Quando Mahmood si unisce alla chiamata, è in una camera d’albergo a Londra mentre si prepara ai Fashion Awards – la sua prima volta alla grande serata. «Siamo super in ritardo», dice, quasi ridendo dell’intera situazione. Capelli e trucco sono in ritardo, le prove degli abiti sono ancora in corso e lui sta cercando di incastrare questa chiamata prima che tutto cominci. Anche nella frenesia, sembra tranquillo. «Sono super felice», dice. «Amo la città e amo indossare Willy Chavarria in città diverse perché l’atmosfera è sempre diversa». Diego Bendezu Willy Chavarria è uno stilista di New York noto per il suo taglio impeccabile, le silhouette oversize e le sfilate dal forte impatto emotivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Mahmood e Willy Chavarria hanno evocato «tradizione e famiglia» in un look dei Fashion Awards