Come l’universo Marvel può ridefinire i mutanti per i nuovi film degli x men
Con l’attesa imminente dell’integrazione ufficiale dei X-Men nell’ Universo Cinematografico Marvel, si apre una discussione fondamentale sulla definizione di “mutante” in ambito Marvel. La questione riguarda la possibilità di ampliare questa categoria, includendo personaggi come i Fantastici Quattro, Hulk e anche Spider-Man. Questa evoluzione potrebbe rappresentare una strategia vincente per catturare l’interesse di un pubblico più ampio, lasciando da parte alcune divergenze canoniche che, di fatto, rendono complesso un’adeguata fluidità narrativa tra i vari personaggi e le loro origini. l’importanza di una definizione più inclusiva nel MCU. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
