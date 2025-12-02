Come d’Incanto | Ceppaloni tra magia e record di visitatori

Tempo di lettura: 2 minuti Il Castello di Ceppaloni continuerà ad accogliere migliaia di visitatori fino al 21 dicembre 2025 per l’edizione “Come d’Incanto”, il percorso natalizio diretto da Giovanni Calicchio, scenografo e presidente di Immaginaria ETS, l’associazione ideatrice del format che negli anni ha conquistato famiglie e appassionati di tutta Italia. L’edizione 2025, ospitata nell’ affascinante cornice del Castello di Ceppaloni, è resa possibile grazie alla forte sinergia tra Immaginaria ETS e l’amministrazione comunale di Ceppaloni, rappresentata dal dott. Claudio Cataudo, figura di riferimento istituzionale e promotore convinto dell’iniziativa, che ha sostenuto con determinazione la realizzazione del mercatino e del percorso scenografico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

