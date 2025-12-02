Come cavalli da guerra | combattere per capire il mondo

Roma, 2 dic – Il volume di Saverio Gabrielli, Come cavalli di guerra ( edito da Passaggio al Bosco edizioni ), arriva in un momento in cui la cultura sembra aver smarrito il vocabolario della forza. Non è un manuale per chi ama menare le mani, né una nostalgia estetizzata del combattimento: è un tentativo serio di restituire alla lotta la sua dimensione più antica e più verace, quella che riguarda la formazione dell’uomo. La materia è fisica, certo, ma il cuore dell’opera è antropologico e politico, che ci impone delle domande “scomode”: cosa succede a una civiltà quando rimuove il conflitto, quando spegne le sue pulsioni agonistiche, quando pretende di educare generazioni intere a evitare lo scontro invece di disciplinarlo? Da qui parte questa riflessione su un libro che non è un elogio della violenza, ma il tentativo di ricostruire una pedagogia della forza, senza cui non possono esistere davvero ordine, carattere e libertà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “Come cavalli da guerra”: combattere per capire il mondo

