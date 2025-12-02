Come cambia lo sport con l’emergenza climatica | le Olimpiadi non si svolgeranno più tra luglio e agosto
La crescente emergenza climatica determinata dall’eccessivo caldo sta spingendo Fifa, la Federazione mondiale di calcio, World Athletics e Cio a ripensare il calendario sportivo internazionale. Mondiali, Olimpiadi e campionati potrebbero essere spostati fuori dai mesi più caldi per tutelare gli atleti. Tra soluzioni: spostamenti stagionali, stadi coperti e pause di riserva. Il denaro resterà però il fattore determinante. Ne scrive il Daily Telegraph. Il calcio pensa a giugno per le competizioni internazionali causa caldo. Il calcio pensa a giugno per le competizioni internazionali causa caldo. È esattamente ciò che Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha dichiarato ai delegati dell’assemblea generale dei club europei di ottobre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
