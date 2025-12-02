La squadra italiana femminile di combinata nordica riparte dopo la peggiore stagione della sua ancor giovine storia. Inutile utilizzare perifrasi o nascondere la realtà dei fatti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti ed è sufficiente aver completato la prima elementare, ovvero saper leggere e conoscere le tabelline, per razionalizzare l’amaro concetto. La graduatoria generale di Coppa del Mondo e i piazzamenti delle azzurre parlano chiaro. Il 2024-25 è stato vissuto da comparse, poiché le italiane hanno fatto da riempitivo nel già scarno campo partenti del settore. Non c’è molto da aggiungere se, in un ambito in cui si fatica a mettere assieme 30 partenti, il miglior risultato dell’inverno è un quindicesimo posto (ripetuto tre volte). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, l’Italia femminile riparte dopo il nulla del 2024-25. Nel nuovo inverno si può solo far meglio!