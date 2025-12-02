Columbia Amaze Puff | tre giacche ultra-morbide e ad alte prestazioni

Today.it | 2 dic 2025

Columbia Sportswear ha presentato la nuova collezione Amaze Puff composta da tre giacche. Ogni modello presenta una silhouette unica, ideata per adattarsi a stili di vita ed esigenze diverse.La palette cromatica comprende tonalità opache, versatili e senza tempo, come Dark Stone, Tobacco e Black. 🔗 Leggi su Today.it

