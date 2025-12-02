Coltellata nella notte arrestato 26enne

Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Massafra, con il supporto dei colleghi dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia locale, hanno arrestato in flagranza un 26enne di origine romena, residente a Massafra, presunto indiziato di aver accoltellato un connazionale nel corso di un violento alterco. Secondo quanto ricostruito da militari dell'Arma, l'episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di ieri, nella piazza centrale del comune jonico, alla presenza di più connazionali. Il diverbio, nato per futili motivi legati – secondo le prime ipotesi – a un interesse comune per una donna, sarebbe degenerato fino a culminare nel ferimento all'addome di un 23enne.

