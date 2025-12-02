Colpo di scena a Bruxelles l’ex Alto rappresentante Ue Federica Mogherini in stato di fermo a seguito di un’indagine su una presunta frode

C’è anche la direttrice del Collegio d’Europa ed ex Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Federica Mogherini, tra le tre persone poste in stato di fermo nell’ambito di un’indagine su una possibile frode nell’utilizzo dei fondi dell’Unione europea. A darne notizia sono i media belgi, Le Soir e L’Echo, ripresi da Askanews, secondo cui sono state effettuate perquisizioni presso la sede del Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles (EEAS) e in diversi edifici del Collegio d’Europa a Bruges, nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura europea di Bruxelles su una sospetta frode relativa ai programmi di formazione finanziati dall’UE per giovani diplomatici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

