Colpaccio della Cremonese al Dall' Ara | 3-1 al Bologna nel segno di Vardy
AGI - Torna a vincere la Cremonese e lo fa nel segno di Jamie Vardy. Il 38enne inglese ex Leicester, infatti, firma la sua prima doppietta in Serie A nella vittoria per 3-1 in casa del Bologna. Tre punti fondamentali per i grigiorossi, che interrompono una striscia di tre sconfitte consecutive e salgono a 17 punti, a +7 dal terzultimo posto del Pisa e a -1 dall'ottavo della Lazio. Si ferma invece a tre la striscia di vittorie consecutive del Bologna, che in campionato non perdeva da due mesi e mezzo e che per la prima volta in campionato cade in casa, rimanendo al quinto posto con 24 punti assieme al Como. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Colpaccio Apu Udine! Arriva Semaj Christon, ex NBA agli Oklahoma City Thunder e esperto giocatore di Serie A con le maglie di Pesaro, Pistoia, Tortona, Brescia e Cremona #TuttoUdinese #ApuUdine - facebook.com Vai su Facebook
Colpaccio a Bologna: la Cremonese supera 3-1 i rossoblù al Dall’Ara. Doppietta di Vardy - La squadra di Nicola ritrova lo smalto dei giorni migliori e conquista tre punti d'oro in casa di una delle formazioni più in forma del campionato. Segnala ilgiorno.it
Colpaccio della Cremonese al Dall'Ara: 3-1 al Bologna nel segno di Vardy - Si ferma invece a tre la striscia di vittorie consecutive del Bologna ... Si legge su agi.it
La Cremonese fa un colpaccio: doppietta di Vardy e Bologna battuto 3-1 nel Monday Night - La squadra di Nicola fa festa con la doppietta di Vardy. Riporta fanpage.it
Il Bologna di Italiano cade in casa: colpaccio della Cremonese che vince 3-1 - 3 il match del Dall'Ara tra Bologna e Cremonese, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Segnala tuttonapoli.net
Il Bologna si smarrisce, la Cremonese fa tre gol al Dall’Ara - Troppi errori dei rossoblù, e anche Ravaglia va in difficoltà. bologna.repubblica.it scrive
Tonfo Bologna, Vardy zittisce il Dall’Ara da leader: doppietta nel 3-1 Cremonese - Prima doppietta in Serie A dell'ex Leicester che riporta Nicola al successo, Orsolini non basta ad Italiano che fallisce l'aggancio al secondo posto ... Secondo tuttosport.com