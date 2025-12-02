Collaborazione tra dragon ball e kfc 2025 la più strana mai vista

l’iniziativa di collaborazione tra dragon ball e kfc in italia. La popolarità di Dragon Ball si estende anche nel settore della ristorazione, grazie a collaborazioni strategiche con grandi marchi alimentari. Recentemente, è stata avviata una partnership tra la celebre serie e KFC in Italia, con l’obiettivo di creare un’esperienza culinaria ispirata all’universo dei Saiyan. Questa iniziativa mira a fidelizzare i fan e attrarre nuovi clienti attraverso prodotti esclusivi e campagne di comunicazione insolite. contenuti e prodotti esclusivi della collaborazione. offerte gastronomiche a tema dragon ball. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

