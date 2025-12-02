Coletta svela i segreti della Ferrari che vince | Non abbiamo mai fatto calcoli | massimo attacco

Antonello Coletta racconta la sua Ferrari nell'Intervista esclusiva a Fanpage.it: la mentalità che ha trasformato la 'Rossa' del WEC in un modello interno, i segreti della 499P, il ruolo dei piloti, il BoP e la filosofia del "massimo attacco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Ogni carezza su un manto lucido svela la dolcezza di un’anima nobile.” - facebook.com Vai su Facebook

Coletta svela i segreti della Ferrari che vince: “Non abbiamo mai fatto calcoli: massimo attacco” - it: la mentalità che ha trasformato la ‘Rossa’ del WEC in un modello interno, i segreti della 499P, il ruolo dei piloti, ... Da fanpage.it

Coletta e Cannizzo raccontano la Ferrari 499P: segreti, vittorie e sfide per il 2026 - “Nei miglioramenti penso Antonio Giovinazzi sulla vettura 51 e Nicklas Nielsen sulla 50. Segnala quattroruote.it

Coletta, Ferrari conferma impegno nel lungo termine nel Wec - Il responsabile Ferrari dei progetto endurance e corse clienti Antonello Coletta, presente oggi all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove si sono concluse le Finali Mondiali Ferrari, in un ... Scrive ansa.it