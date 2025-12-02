Col coltello in un bar di Terni vede i carabinieri e cerca di nasconderlo nella giacca della figlia
Quando ha visto i carabinieri, ha cercato di nascondere il coltello che aveva addosso nella giacca della figlia. I militari però se ne sono accorti e per lui è scattata la denuncia.Il bilancio dei controlli dell’Arma che nel fine settimana hanno interessato l’intero territorio provinciale parla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Bullismo a Terni. La polizia ha denunciato quattro studenti, presunti responsabili di stalking e minacce nei confronti di un minorenne, che lo hanno portato a cambiare scuola. Nel corso delle indagini gli agenti hanno sequestrato un coltello mostrato in una vide - facebook.com Vai su Facebook
Terni, la minaccia con un coltello e la violenta: arrestato - Avrebbe costretto la compagna, già da tempo maltrattata fisicamente e psicologicamente, a subire un rapporto sessuale sotto la minaccia di un coltello da cucina, con cui l'hai poi ferita ad un braccio ... Si legge su ilmessaggero.it
Terni, semina il panico in centro con un coltello «Ma non viene fermato perché... - Semina il panico in centro a Terni armato di coltello, ma non viene fermato, solo denuciato a piede libero, perché affetto da una malattia infettiva. Si legge su ilmessaggero.it