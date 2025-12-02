Clizia Incorvaia va a processo dal 17 dicembre dopo la denuncia dell’ex Francesco Sarcina

Mercoledì 17 dicembre si apre il processo a carico di Clizia Incorvaia, chiamata a rispondere all'accusa presentata un anno fa dal suo ex marito, Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Al centro della vicenda, l'utilizzo delle immagini della figlia minorenne sui social per scopi pubblicitari, in violazione – secondo l'accusa – degli accordi presi al momento della separazione. La notizia è riportata da Repubblica che ricostruisce il caso fino alla citazione diretta a giudizio, arrivata dopo i 12 mesi di indagini avviate dalla procura di Roma su esposto del cantante. L'atto della procura elenca almeno cinque contesti pubblicitari riconducibili a marchi di abbigliamento o calzature per bambini, nei quali la minore sarebbe apparsa sui profili dell'influencer violando così la normativa sulla privacy dei minori, oltre agli accordi presi in sede di separazione.

