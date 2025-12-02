Clizia Incorvaia il 17 dicembre a processo dopo la denuncia dell’ex Sarcina

Dopo la denuncia di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia il 17 dicembre andrà a processo e dovrà rispondere all'accusa che riguarda l'esposizione sui social, a scopo di lucro, di sua figlia Nina di 9 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Clizia Incorvaia il 17 dicembre a processo dopo la denuncia dell’ex Sarcina

Leggi anche questi approfondimenti

“Eleonora Giorgi ha lasciato regali a mio figlio fino ai 18 anni”. Clizia Incorvaia a #LVB ? Vai su X

Prima di morire, l'attrice ha preparato pacchetti e lettere per ogni Natale del piccolo Gabriele: il racconto commovente di Clizia Incorvaia - facebook.com Vai su Facebook

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare” - Secondo la procura di Roma l’imputata avrebbe diffuso scatti, video e contenuti raffiguranti la bambina di 9 anni, “al fine di trarne profitto per sé e per ... Scrive repubblica.it

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina - Al centro della vicenda, l'utilizzo delle immagini della figlia minorenne sui social per scopi pubblicitari, nonostante - Lo riporta today.it

Clizia Incorvaia rinviata a giudizio dopo la denuncia di Sarcina: “Sfrutta l’immagine di nostra figlia sui social” - Clizia Incorvaia è stata rinviata a giudizio dopo essere stata denunciata dall’ex marito, il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, perché esporrebbe sua figlia minorenne Nina sui social senza ... Si legge su fanpage.it

Clizia Incorvaia dopo il rinvio a giudizio: "Il matrimonio non è finito per un tradimento da parte mia" - La notizia del rinvio a giudizio di Clizia Incorvaia ha scatenato una serie di reazioni a cominciare da quella dell'influencer. Lo riporta ilgiornale.it

“Diffondeva sul Web foto e video della figlia minorenne senza il consenso dell’ex coniuge”: Clizia Incorvaia a processo dopo la denuncia di Francesco Sarcina - Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, aveva denunciato l’ex compagna Clizia Incorvaia, moglie attuale di Paolo Ciavarro, perché “sfrutta le immagini di nostra figlia minorenne Nina (9 anni, ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Clizia Incorvaia a processo per le foto social della figlia avuta da Francesco Sarcina - Francesco Sarcina e Clizia incorvaia si vedranno in tribunale per discutere dell'esposizione mediatica di Nina, la figlia di nove anni nata dal loro matrimonio finito nel 2019. Segnala tg24.sky.it