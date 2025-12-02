Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre le accuse dell’ex Francesco Sarcina per le foto della figlia sui social | cosa contesta il musicista

Il processo a carico di Clizia Incorvaia per aver pubblicato sui social foto della figlia minorenne senza il consenso del padre, Francesco Sarcina (frontman delle Vibrazioni), prenderà il via il 17 dicembre. La denuncia era stata presentata dallo stesso musicista. La procura di Roma ha avviato un’indagine che, dopo circa un anno di accertamenti, ha portato alla citazione a giudizio diretta. «I fatti per noi sono chiari. Il mio assistito rivendica il suo ruolo genitoriale. Lui non vuole che l’immagine della figlia venga esposta sui social in maniera incontrollata, la legge prevede il consenso dei genitori per pubblicare le immagini», ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocata del cantante, Maria Paola Marro. 🔗 Leggi su Open.online

