Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre | Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare

Secondo la procura di Roma l’imputata avrebbe diffuso scatti, video e contenuti raffiguranti la bambina di 9 anni, “al fine di trarne profitto per sé e per altri”, senza il consenso dell’ex coniuge, frontman delle Vibrazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare”

